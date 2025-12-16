В Астраханской области появится огромный рисовый кластер

В Астраханской области реализуется проект по созданию рисоводческого комплекса полного цикла, включающего перерабатывающий завод мощностью 120 тыс. тонн в год. Об этом сообщили в региональном минсельхозе. Реализация ведется на основе концессионных соглашений.

В настоящее время завершены работы по восстановлению дамб и гидротехнических сооружений, а также проведена расчистка оросительных каналов общей протяженностью 50 км. В ведомстве уточнили, что инфраструктура может быть использована другими агрокомплексами, что обеспечит орошение примерно 20 тыс. га земель. Более того, свыше 6,1 тыс. га земель были вовлечены в оборот для выращивания риса, а 3,9 тыс. га существующих посевов обеспечены необходимым водоснабжением.

В скором времени обновят четыре мелиоративные системы в Камызякском, Приволжском и Черноярском районах. В министерстве заверили, что это поспособствует увеличению посевных площадей на 23,5 тыс. га и обеспечит полную загрузку нового завода.

Нина Шевченко