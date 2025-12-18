Саратовский губернатор снял трех «худших» главврачей с должности

Губернатор Саратовской Роман Бусаргин области распорядился отстранить от должностей трех главных врачей, не выполнивших его указание по комплектации медицинских учреждений персоналом. Решение было принято на заседании правительства области после доклада министра здравоохранения Владимира Дудакова.

По информации минздрава, нынешняя укомплектованность врачами составляет 71,3%, средним медицинским персоналом – 79,5%. В прошлом году глава региона поставил задачу увеличить эти показатели до 76% и 77% соответственно. В целом по региону цели достигнуты, но, отметил господин Бусаргин, ряд медучреждений не смогли выполнить поставленные задачи.

27 декабря пройдет совещание с главными врачами. На нем не будут присутствовать руководители трех медучреждений с наихудшими показателями, сообщил губернатор. Роман Бусаргин подчеркнул: те, кто не справился с задачами, должны стать рядовыми врачами, а не заместителями. «Предоставленного времени было достаточно для решения проблем, поставленная задача была реалистичной»,— добавил он.

Министр здравоохранения Владимир Дудаков сообщил готовности пяти новых поликлиник к 2025 году. В трех из них уже решены кадровые вопросы, а в двух ситуация остается сложной. Пока не названы конкретные учреждения, решение по ним примут после ввода в эксплуатацию. На совещании также обсудили диспансеризацию, которую прошли 1,13 млн саратовцев — это 99% от запланированного числа. Губернатор признал этот показатель недостаточным и поручил принять меры для увеличения охвата профилактических осмотров в следующем году. «Я считаю, что 100% охват – это когда осмотрены все жители Саратовской области»,— отметил господин Бусаргин.

Нина Шевченко