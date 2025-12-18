В Пензенской области хотят установить предельные цены на капремонт МКД

В Пензенской области сформировали перечень предельных цен на капитальный ремонт многоквартирных домов. Соответствующий проект постановления правительства региона проходит антикоррупционную экспертизу. Документ определяет максимальную стоимость работ и услуг, оплачиваемых региональным оператором из фонда капремонта.

Стоимость работ будет дифференцироваться в зависимости от года постройки здания. Так, для дореволюционных зданий и объектов культурного наследия стоимость ремонта систем электроснабжения составит 5,2 тыс. руб. за 1 кв. м, а для современных домов до 10 этажей – 8,6 тыс. руб. за 1 кв. м.

Для домов в стиле конструктивизм и сталинских построек стоимость ремонта электроснабжения установлена на уровне 6,5 тыс. руб. за «квадрат», для кирпичных и панельных домов 1970-1980 годов – 8,2 тыс. руб. за 1 кв. м. Стоимость ремонта электроснабжения в домах от 11 этажей и выше составит 10,9 тыс. руб. за «квадрат».

Цена за ремонт фундамента также варьируется в зависимости от типа дома: от 83,4 тыс. руб. за кубометр для кирпичных и панельных домов 1970-1980 годов, до 94,7 тыс. руб. для дореволюционных зданий. Ремонт фасада с утеплением будет стоить 13,2 тыс. руб. за кубометр, а ремонт подвала – 5,9 тыс. руб. за кубометр. Установка лифтов - 7,12 млн руб. Отдельные виды работ, такие как замена лифтов в старых домах, не будут финансироваться из средств регионального оператора.

Нина Шевченко