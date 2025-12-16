В Пензе арестовали имущество экс-депутата и предпринимателя Олега Фомина

Суд арестовал имущество пензенского предпринимателя Олега Фомина, собственника компании «Дилижанс» и экс-депутата пензенской гордумы IV и V созывов. Под арест попали девять объектов недвижимости — земельные участки и здания, сообщил источник «Ъ — Средняя Волга» в силовых структурах.

На данный момент господин Фомин находится под домашним арестом и является фигурантом двух уголовных дел о мошенничестве — на суммы 16 млн руб и 161 млн руб.

В октябре этого года Первомайский районный суд Пензы продлил предпринимателю домашний арест до 19 декабря.

Марина Окорокова