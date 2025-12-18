Минэк уверен, что запрет на вылов воблы поможет туризму в Астраханской области

В астраханском минэкономразвития заверили, что мораторий на вылов воблы не скажется негативно на туризме в регионе. Заместитель председателя правительства Астраханской области - глава минэк Элина Полянская во время пресс-конференции отметила, что, согласно статистике туроператоров, в период запрета на рыбалку люди продолжают приезжать.

Госпожа Полянская сообщила, что в прошлом году Астраханскую область посетили 1,4 млн туристов. В этом году ожидается больший приток. Пока без точных цифр.

По словам главы ведомства, наиболее популярны среди туристов все тот же Астраханский кремль (жемчужина города) и дельта Волги с лотосовыми полями. «Мы будем, конечно, смотреть еще на следующие периоды очень внимательно. По крайней мере, падения туристического бизнеса мы не видим», — сказала Элина Полянская.

В начале декабря представители туристической индустрии назвали катастрофой введение моратория на ловлю рыбы с 20 апреля по 20 июня 2026 года. Турагентства предполагают, что принятые меры сократят турпоток в майские праздники, что негативно скажется не только на самой туристической отрасли, но и на экономике региона. Они предполагают, что пострадают также гостиничный бизнес, общепит и магазины. Для предпринимателей это обернется крупными убытками, утверждали представители туриндустрии.

Нина Шевченко