Суд расторг соглашение о строительстве завода «СПГ-Лотос» в Астраханской области

Арбитражный суд Астраханской области расторг соглашение регионального минпрома с ООО «СПГ-Лотос» об осуществлении резидентом деятельности в особой экономической зоне «Лотос». С компании взыщут штраф 5 млн руб. в бюджет области. По данным из открытых источников, решение вступит в силу через месяц, если не поступит апелляция.

Проект компании «СПГ-Лотос» предполагал возведение комплекса мощностью 60 тыс. тонн продукции в год. Завод должен был обеспечить экологичным топливом автотранспорт Астраханской области, соседних регионов и прикаспийских государств, а также грузовые перевозки в Волго-Донском бассейне и акватории Каспийского моря. Инициатором выступил Научно-инжиниринговый центр (НИЦ) им. Д.И. Менделеева совместно с китайскими партнерами.

Реализация проекта, как утверждали эксперты, позволила бы снизить выбросы твердых частиц на 95% и оксидов азота на 70% по сравнению с дизельным и бензиновым топливом. Владелец НИЦ Андрей Каверин отмечал, что строительство завода создаст высокооплачиваемые рабочие места и увеличит налоговые поступления в областной бюджет.

Создание завода по выпуску СПГ должно было стать началом формирования «Каспийского промышленного кластера — Интеграции сжиженного природного газа». На последующих этапах планировали построить сеть автомобильных заправок и топливные базы для судов, а также увеличить местное производство сжиженного газа. В перспективе речь шла о возведении до двадцати криогенных АЗС. Проект не был реализован, а информация о нем перестала публиковаться в СМИ после первоначальных анонсов.

ООО «СПГ-Лотос» зарегистрировано в селе Волжское Наримановского района Астраханской области в ноябре 2020 года. Основной вид деятельности — производство промышленных газов. Уставный капитал предприятия — 100 тыс. руб. Компанией владеют Андрей Каверин (доля уставного капитала 10%), ООО «НИЦ им. Д.И. Менделеева» (40%) и Семен Хабаров (50%). Выручка и прибыль фирмы с 2021-го по 2024 год не превышали нуля. Убытки зафиксированы только в 2021 году (5 тыс. руб.) и в 2023 году (2 тыс. руб.). Стоимость чистых активов по итогам прошлого года составила 93 тыс. руб. Господин Каверин вместе со своей супругой Юлией Кавериной (владеет 99,01% доли — 300 тыс. руб.) являются учредителями НИЦ им. Д.И. Менделеева, зарегистрированного в Москве в ноябре 2017 года. Прибыль института за 2022 год составила 1,9 млн руб. при обороте 108 млн руб., а чистые активы — 13 млн руб. Дебиторская задолженность в том же году составила 54 млн руб., кредиторская — 101 млн руб. С октября 2022 года НИЦ проходит через процедуру банкротства по заявлению 21 кредитора, в числе которых аффилированные с институтом банкротящиеся ООО «Петрогеострой» и ООО «Артания», а также ПАО «Совкомбанк». Конкурсное производство в отношении НИЦ суд открыл в августе 2023 года.

Марина Окорокова