Глава «Пензгорстройзаказчика» ушел с поста

Генеральный директор АО «Пензгорстройзаказчик» Иван Николаев покинул пост на этой неделе, сообщил «Первый пензенский портал». Причиной ухода источники в мэрии Пензы назвали личное желание руководителя. В ЕГРЮЛ господин Николаев еще числится директором «Пензгорстройзаказчика», он занимает эту должность с декабря 2021 года.

Работа Ивана Николаева подвергалась критике из-за ряда спорных вопросов. Информация об увольнении последовала вскоре после заявлений губернатора Олега Мельниченко о необходимости очищения органов власти от недобросовестных сотрудников.

Губернатор Мельниченко ранее подчеркнул личную заинтересованность в увольнении тех, кто злоупотребляет положением. Глава региона отметил, что при принятии решений не будут учитываться личные связи, а недобросовестное исполнение обязанностей может повлечь за собой юридическую оценку действий сотрудников, вплоть до возбуждения уголовных дел.

Нина Шевченко