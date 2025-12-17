Волгоградцам будут выплачивать компенсации за утраченное имущество из-за БПЛА

Депутаты городской думы Волгограда решили предоставлять социальную помощь жителям облцентра, пострадавшим от атак беспилотников. Соответствующая инициатива, устанавливающая правовые основы для оказания поддержки, была поддержана парламентариями сегодня, 17 декабря, сообщили в пресс-службе гордумы.

Жители Волгограда буду получать компенсации за утрату или повреждение имущества первой необходимости в ходе атаки БПЛА и падения их обломков, а также за вред, причиненный здоровью. Предусмотрены выплаты в случае повреждения жилья и автомобилей. Размер выплат будет определяться индивидуально, с учетом конкретных обстоятельств каждого случая.

Разработка мер социальной поддержки велась совместно со специалистами мэрии Волгограда. Как отметила заместитель председателя комитета гордумы по социальной политике Наталия Кушнирук, документ «регламентирует порядок единовременной социальной помощи для жителей, чье имущество, жилье, транспорт или здоровье пострадали из-за атак БПЛА».

Решение вступает в силу после официальной публикации и распространяется на случаи, произошедшие с начала 2025 года.

Нина Шевченко