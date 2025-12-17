В Астраханской области могут ввести штрафы за сбор редких грибов

В Астраханской области редкие виды грибов попали под правовое регулирование. Облдепы утвердили проект закона, согласно которому в регионе введут административную ответственность за сбор краснокнижных грибов. Инициатива направлена на то, чтобы привести региональное законодательство в соответствие с федеральным. Документ размещен на официальном сайте областной думы.

Так, грибы попали в статью регионального природоохранного закона и теперь находятся в одном ряду с животными и растениями. Кроме этого, внесены правки и в региональный закон «Об административных правонарушениях». Согласно изменениям, за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов грибов, занесенных в Красную книгу Астраханской области, физические лица заплатят штраф от трех до пяти тыс. руб., должностные — от пяти до десяти тыс. руб. Юридические лица могут получить штраф на сумму от 30 до 50 тыс. руб.

Законопроект не требует дополнительных затрат со стороны бюджетов всех уровней. В случае принятия закон вступит в силу 1 сентября 2026 года.

На данный момент в Красную книгу Астраханской области из съедобных грибов занесены такие виды, как гриб-зонтик девичий, дождевик гигантский, рядовка фиолетовая, масленок зернистый, педица оранжевая, подосиновик тополевый.

Ранее аналогичную инициативу рассматривали саратовские депутаты на заседании комитета по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию. Парламентарии рекомендовали пояснять людям, какие грибы находятся под защитой государства, чтобы те не нарушали закон.

Марина Окорокова