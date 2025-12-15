Елена Сафронова назначена главой Приволжского района Астраханской области

15 декабря Совет депутатов Приволжского района избрал Елену Сафронову новым руководителем муниципалитета. Ранее она занимала должность заместителя главы Астрахани, сообщает пресс-служба губернатора региона.

На заседании совета депутатов, прошедшем сегодня в администрации муниципалитета, Сафронова была избрана единогласным решением. Она приступит к исполнению обязанностей немедленно.

Елена Сафронова начала свою карьеру в администрации Астрахани в 2002 году. В течение многих лет она занимала различные руководящие должности в финансовом и имущественном управлении города. В декабре 2024 года она была назначена заместителем главы Астрахани.

Предыдущий глава района, Дмитрий Мазаев, руководил муниципалитетом с 2021 года. В декабре текущего года он был заключен под стражу по обвинению в превышении должностных полномочий.

Никита Маркелов