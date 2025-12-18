Ущерб во благо перегнил

Волгоградский агрохолдинг «ТопАгро», связанный с брянским экс-депутатом Борисом Бадырхановым, отстоял в апелляции более 15 млрд руб., которые требовал с него Росприроднадзор за ущерб почвам в Городищенском районе. Суды учли, что многомиллиардный вред, причиненный в 2021 году несанкционированным сбросом навоза, компания устраняет самостоятельно за свой счет. Загрязненные 64 га земли были вспаханы и засеяны, а сами отходы, согласно экспертизе, превратились в органическое удобрение, что усилило рост травы.

Волгоградский свинокомплекс «ТопАгро» не будет возмещать ущерб почвам в 15,23 млрд руб. по иску Росприроднадзора. Решение устояло в апелляции 16 декабря.

ООО «ТопАгро» основано в селе Самофаловка в Городищенском районе Волгоградской области в 2005 году. Компания работает в области свиноводства, занимается производством комбикормов и мяса, убоем животных и разделкой туш, а также поставкой продукции ритейлерам. Учреждает юрлицо Ольга Усачева (доля под обременением). С марта 2023 года кресло директора предприятия занимает Борис Бадырханов (ранее Бейгиши Бадырханов), экс-депутат Брянской областной думы третьего-шестого созывов от «Единой России», ныне советник гендиректора ООО «Брянский мясокомбинат» и секретарь Фокинского отделения «ЕР». С 2018 по 2022 годы ему принадлежало ООО «Вапк» в Волгоградской области. Компания занималась разведением свиней. В 2022 году юрлицо перешло брянскому предпринимателю Сергею Кравченко, который с 2016 года был директором «ТопАгро», а с 2019 по 2023 годы — единственным владельцем. Сейчас ему принадлежит ООО «Волжская молочная компания». В 2023 году учредителем «Вапк» числилась уже Ольга Усачева, которая ликвидировала ООО путем присоединения к «ТопАгро». В 2024 году производитель «ТопАгро» понес убытки в 102 млн руб. при обороте 821 млн руб. В отрасли животноводства «ТопАгро» занимает пятое место в регионе.

В июне 2021 года Нижне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора по обращению местного жителя провело рейд близ села Самофаловка. Ведомство уличило компанию «ТопАгро» в несанкционированном сбросе навоза на почву (третий класс опасности). Из 167,5 га было загрязнено 64 га. Согласно экспертизе, которую провели специалисты ЦЛАТИ по ЮФО, концентрация загрязняющих веществ многократно превышала допустимые показатели: нефтепродуктов — до 7,5 раз, нитрат-иона — в 446 раз, фосфат-иона — в 1,7 раз, цинка — в 2,4 раза.

В марте 2022 года Росприроднадзор опубликовал по этому поводу релиз. В сообщении говорилось, что за уничтожение плодородного слоя почвы свинокомплекс оштрафовали на 40 тыс. руб. Также ведомство заявило, что рассчитает ущерб, нанесенный окружающей среде. Через год, в ноябре 2023-го, Росприроднадзор подал иск в Арбитражный суд Волгоградской области с требованием взыскать с агрокомплекса более 15,2 млрд руб. компенсации. Также было направлено обращение в правоохранительные органы с просьбой возбудить уголовное дело за нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ и порчу земли (ст. 246, ст. 254 УК РФ). Информация о разбирательствах в судах общей юрисдикции по этому факту отсутствует.

Борис Бадырханов начал контролировать «ТопАгро» еще в 2015 году после прихода на пост губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.

За два месяца до того, как Роспотребнадзор обратился в Арбитражный суд, ООО «ТопАгро» начало разрабатывать проект по рекультивации загрязненной земли, который позднее утвердил Россельхознадзор. Компания заявила, что добровольно за свой счет восстанавливает почву. В качестве доказательств фирма представила в суде акты выполненных работ и заключение экспертизы.

Несмотря на это, Росприроднадзор продолжал требовать взыскать с предприятия 15 млрд руб. ущерба. Ведомство утверждало, что «ТопАгро» затянули с началом рекультивации, начав ее только спустя два года после предъявления претензии. Тем не менее в августе 2025 года Арбитражный суд Волгоградской области отказал в иске. Пояснение было таково: согласно разъяснениям Верховного суда РФ, оснований для взыскания ущерба нет, если нарушитель самостоятельно за свой счет восстанавливает почву.

Нижне-Волжское управление Росприроднадзора не согласилось с решением и в сентябре обжаловало его в 12 Арбитражном апелляционном суде. Во время разбирательства «ТопАгро» презентовало уже новые акты работ. Согласно документам, в сентябре завершился пятый этап рекультивации, а до полного восстановления почвы нужно еще как минимум полгода, то есть работы продлятся до весны 2026 года. На тот момент площадь загрязнения тяжелыми металлами уменьшилась с 64 га до 400 кв. м. В заключении экспертизы указано, что отходы с территории практически полностью убраны, остались только незначительные пятна перепревшего навоза, а на них начали активно расти сорняки. Кроме того, в отчете уточняется, что навоз стал мощным органическим удобрением и привел к усиленному росту травы, а негативные последствия для почвы незначительны.

В результате 12 Арбитражный апелляционный суд поддержал позицию первой инстанции и не стал изменять решение.

