Главу Фроловского района перевели поближе к губернатору Волгоградской области

Бывший глава Фроловского муниципального района Волгоградской области Владимир Шкарупелов назначен председателем комитета промышленной политики, торговли и ТЭК региона. Соответствующее распоряжение подписано губернатором.

Его отставка с прежнего поста была принята районной думой 12 декабря. Ранее комитет промышленности возглавлял Эдуард Кривов.

Неделю назад главу Ольховского района Алексея Солонина перевели на руководящую должность в комитет ветеринарии. Информация об отставке господина Солонина появилась еще в начале декабря.

Нина Шевченко