Шесть памятников архитектуры в Саратове продадут инвесторам за 84 млн рублей

Шесть объектов культурного наследия в Саратове выставлены на торги за 83,97 млн руб. в рамках реализации программы по привлечению частных инвестиций для реставрации. Аукционы проводит городской комитет по управлению имуществом.

К продаже предлагаются следующие здания вместе с отчуждением участков: баня на первом проезде Энергетиков, 7 (20,6 млн руб.), доходный дом Канарейкиной на ул. Вавилова, 16 (17,7 млн руб.), ОКН «Гостиный двор» на ул. Кутякова, 12 (17,7 млн руб.), доходный дом купца Белоусова на ул. Белоглинской, 11 (4,5 млн руб.), дом Удалова на ул. Соляной, 14 (8,9 млн руб.) и дом Орловой на ул. Первомайской, 34А (14,6 млн руб.). Площадь памятников архитектуры варьируется от 221 кв. м до 2,2 тыс. кв. м.

Торги по объектам на проезде Энергетиков, улицах Первомайской и Вавилова состоятся уже 24 декабря. Последний день приема заявок — 21 декабря. Аукцион по зданию на ул. Кутякова завершится 14 января следующего года, по остальным — 30 января.

По информации министерства культуры региона, в скором времени инвесторам предложат приватизировать еще 15 объектов культурного наследия, площадь которых составит от 450 до 890 кв. м. Глава ведомства Владимир Мухин считает, что такие размеры объектов могут быть более привлекательными для потенциальных инвесторов, однако подчеркнул необходимость ответственного подхода к их восстановлению.

Регион участвует в федеральной программе по реставрации 1 тыс. памятников к 2030 году. Для удобства инвесторов создана единая платформа, содержащая информацию о более чем 1,6 тыс. объектах культурного наследия по всей стране, включая 21 объект из Саратовской области.

Нина Шевченко