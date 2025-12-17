В сфере ЖКХ Саратовской области в два раза выросла преступность

В этом году в Саратовской области правоохранительные органы зарегистрировали 103 преступления в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Это практически в два раза больше, чем в прошлом году, рассказал в интервью «Российской газете» облпрокурор Сергей Филипенко.

Благодаря постоянному мониторингу информационного поля надзорное ведомство оперативно реагирует на аварии на объектах ЖКХ. По словам господина Филипенко, на специальную горячую линию в этом году поступило больше 80 обращений. На 20 объектах прокуроры добились ремонта коммунальной инфраструктуры, в том числе проведен ремонт пяти километров электросетей, одного километра сетей теплоснабжения и 14 километров водопровода.

Облпрокурор рассказал о 45 предостережениях главам областных районов и руководителям РСО о недопустимости нарушений во время подготовки к отопительному сезону. О персональной ответственности предупредили также зампреда облправительства и министра строительства и ЖКХ региона.

Из-за перебоев в подаче отопления в этом году прокуратура Саратовской области возбудила пять административных дел в отношении должностных лиц филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс». За нарушения нормативов предоставления услуг ЖКХ штрафы получили начальники участков сетей МУПП «Саратовводоканал», должностные лица филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» и директор Балаковских теплосетей.

Плата за недопоставленные услуги ЖКХ была пересчитана больше чем на 80 млн руб. Потребителям вернули деньги.

Марина Окорокова