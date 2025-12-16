Тепловой удар

С 1 января 2026 года в Саратовской области подорожает отопление и горячая вода. В 2026 году тарифы вырастут дважды: на 1,7% с января из-за изменений по НДС и еще раз с 1 октября по решению правительства. Размер осеннего повышения пока не известен. В районах с малоэтажными домами возможен резкий рост платежей при переходе на единый норматив, но до 2030 года область пользуется местными тарифами. Среднегодовой рост платежей, по словам властей, составит около 6%. Между тем, по результатам проверок Госжилинспекции региона жителям вернули более 36 млн руб., которые неправомерно начислены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Саратове и области в 2026 году вырастет плата за отопление

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В Саратове и области в 2026 году вырастет плата за отопление

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

С 1 января 2026 года в Саратовской области подорожает отопление и горячая вода. Как именно устанавливается тариф и считается плата, обсудили на заседании думского комитета по жилью и коммунальной политике.

Глава комитета по тарифам Лариса Новикова объяснила: плата за отопление зависит от цены и количества потребленного тепла. По закону, расчет ведется по утвержденным тарифам и показаниям общедомового счетчика. Если счетчика нет — по нормативам, которые тоже утверждает комитет. Тарифы устанавливают на год.

2026 год станет исключением — повышение пройдет дважды. Сначала с 1 января на 1,7%. Причина — изменения по НДС. Если выручка компании-поставщика превышает 20 млн, она будет платить НДС 5%. Второй раз тарифы вырастут с 1 октября по решению федерального правительства. По словам Новиковой, это повышение будет «более значительным», но его размер для региона пока не известен.

Комитет часто спрашивают, почему в платежках за отопление каждый месяц разные суммы. Новикова пояснила: тариф на год один, а сумма меняется из-за расхода тепла, который зависит от погоды.

Если ввести единый норматив, как хотят на федеральном уровне, в районах с малоэтажными домами плата может резко вырасти — до 56%. В области действует переходный период до 2030 года, пока используются местные тарифы.

Директор «ЭнергосбыТ Плюс» Игорь Лодянов рассказал, что тарифы различаются даже в соседних домах. На это влияет схема горячего водоснабжения и тип тепловых сетей.

Главное для расчета — исправный общедомовой счетчик тепла с действующей поверкой. На расход тепла также влияют морозы, материалы дома, этажность и перепланировки.

Главный жилищный инспектор области Юлия Абрамова сообщила, что ошибки в начислениях встречаются каждый год. Чаще всего неправильно учитывают площадь помещений или ошибаются в расчетах для квартир с индивидуальным отоплением.

В 2025 году по итогам проверок жителям пересчитали платежи более чем на 36 млн руб. Провели 21 проверку в 99 домах, нарушения нашли в 13 случаях на сумму свыше 1 млн руб.

Жители часто спрашивают, почему в их доме нет общедомового счетчика тепла или его вовремя не заменили, отметили депутаты.

По словам госпожи Абрамовой, в этом отопительном сезоне больше 700 домов получили исправные счетчики, и плата в них теперь начисляется по реальному потреблению.

Депутаты спросили, насколько в итоге вырастут платежи и не превысит ли рост установленные 10% в год. Госпожа Новикова ответила, что в среднем рост составит около 6%.

Председатель комитета Дмитрий Полулях подчеркнул, что в платежках должны быть понятные и обоснованные суммы, и пообещал, что депутаты продолжат работать с обращениями жителей.

Татьяна Смирнова