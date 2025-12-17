В Саратове запрет на работу мигрантов в такси продлен на 2026 год

В Саратовской области продлен запрет на трудоустройство иностранных граждан в ряде профессий до конца 2026 года. Соответствующее постановление подписал губернатор Роман Бусаргин.

Ограничения коснутся мигрантов, работающих по патентам. Им будет недоступна работа в сфере пассажирских перевозок, включая такси, а также в курьерских службах и предприятиях общественного питания. Кроме того, запрет распространяется на государственные органы, отвечающие за военную безопасность и социальное обеспечение, а также на сферы образования, здравоохранения и социальных услуг.

Данные ограничения были введены впервые в 2024 году. По мнению властей региона, это позволит повысить уровень безопасности в области.

В настоящее время уточняются детали применения постановления и возможные исключения из правил.

Никита Маркелов