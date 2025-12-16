На реконструктора трамвайных маршрутов в Саратове могут завести еще одно дело

В Саратове при реконструкции трамвайных маршрутов № 6 и №8 выявлены нарушения. Прокуратура региона сообщила, что подрядчик «СП ТрансТоннельСтрой» (ТТС) приобрел техническое оборудование, не соответствующее проектно-сметной документации. Ведомство передало материалы проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Московское ООО «СП Транстоннельстрой» зарегистрировано в 2013 году. Компания специализируется на реализации проектов в области дорожного строительства. Владельцем юрлица является АО «Мосинжпроект», а до октября 2025 года еще ООО «МИП-Актив» (тогда принадлежало 3,92% доли). «Мосинжпроект» является дочерней компанией мэрии Москвы и входит в список системообразующих предприятий России. 2024 год ТТС завершила с оборотом 1,1 млрд руб. и прибылью в 1,3 млн руб.

Ранее московскую компанию ТТС неоднократно обвиняли в срыве установленных сроков завершения работ, что приводило к судебным разбирательствам. В июне этого года губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщал о сложностях с реконструкцией трамвайных путей на маршрутах №6 и №8. Тогда глава региона отмечал, что поставка плит и других элементов для маршрута № 8 задерживалась, в связи с чем подрядчик не мог завершить работы до 1 июля, как планировалось ранее. Власти во избежание затягивания сроков заявили о намерении обратиться в суд. ТСТ заверил, что закончит благоустройство до 1 августа, а все необходимые документы оформит до 20 сентября. Господин Бусаргин установил подрядчику срок до конца лета, а документацию он должен быть сдать до 15 октября.

В 2024 году по факту предыдущих нарушений со стороны «ТрансТоннельСтроя» было возбуждено уголовное дело за причинение имущественного ущерба путем обмана (ст. 165 УК РФ). Тогда было установлено, что компания приобрела ремонтную путевую машину стоимостью свыше 20 млн руб., несмотря на отсутствие соответствующего пункта в проектной документации, что привело к убыткам заказчика – компании «Саратовгорэлектротранс» (СГЭТ).

Весной 2025 года полиция задержала бывшего руководителя СГЭТ Владимира Прохорова по подозрению в злоупотреблении полномочиями (ст. 285 УК РФ). Следствие полагает, что он допустил ряд нарушений при заказе проекта реконструкции трамвайных линий. Осенью того же года «ТрансТоннельСтрой» был признан виновным в нанесении ущерба окружающей среде, в результате чего Росприроднадзор потребовал от компании выплатить 420 млн руб. через суд.

Нина Шевченко