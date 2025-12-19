В Пензенской области запретили продавать вейпы, «поды», «жижу» и «Айкос»

В Пензенской области запретили продажу вейпов и систем нагревания табака (Iqos). Соответствующий закон приняло заксобрание региона на 33-й сессии.

Законопроект внес губернатор Олегом Мельниченко. Он касается розничной торговли устройствами для потребления никотинсодержащей продукции, жидкостями без никотина, бестабачными смесями для нагревания, электронными системами доставки никотина и устройствами для нагревания табака, а также их компонентами.

Нарушение запрета повлечет за собой административную ответственность. Должностным лицам грозит штраф в размере от 40 до 50 тыс. руб., юридическим лицам – от 500 тыс. до 1 млн руб.

Нормы вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

Нина Шевченко