Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин назвал 2025 год переломным

Депутаты Саратовской областной думы утвердили последние в 2025 году поправки в бюджет. На заседании областной думы выступил губернатор и подвел итоги.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин отметил: «Наблюдается снижение доходов бюджета, поэтому 2025 год оказывается сложным». При этом он подчеркнул: «Все социальные обязательства удалось выполнить: сохранить льготы, выплачивать заработные платы».

Глава региона заявил: «Впервые на лекарства льготникам выделены 6 млрд руб. Потребность министерства здравоохранения в препаратах закрыта полностью. Теперь им нужно грамотно отработать, чтобы все лекарства передали без задержек».

Среди положительных моментов он также назвал брутто-контракты. «Жители стали намного реже жаловаться на автобусы»,— сказал губернатор. Эту работу продолжат и увеличат количество автобусных маршрутов по брутто-контрактам. Систему общественного транспорта перестроят к 2028 году.

Также в 2025 году отремонтировали дороги и мосты. За 1,5 млрд руб. заменили сети водоснабжения. Уходящий год глава региона назвал переломным.

Никита Маркелов