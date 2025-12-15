Саратов планирует потратить еще 129 млн на квартиры для переселения граждан

МКУ Саратова «Капитальное строительство» объявило 17 конкурсов на приобретение квартир в муниципальную собственность для дальнейшего переселения граждан из аварийного фонда в период с 2025-го по 2027 год. Общая сумма контрактов превышает 129,24 млн руб.

Согласно извещениям, застройщики будут обязаны ввести в эксплуатацию жилье и передать городу объекты долевого строительства до декабря 2026 года. Муниципалитету требуется 33 однокомнатные квартиры. Их минимальная площадь должна быть от 33,5 до 51 кв. м.

Заявки на участие в закупке принимаются до 17-19 декабря. Победителей определят ближе к концу месяца.

Ранее, 12 декабря, МКУ «Капитальное строительство» заключило аналогичные контракты с ООО «Дубль». Компания обязалась предоставить три однокомнатные квартиры площадью от 56 до 63 кв. м за 13,8 млн руб.

ООО «Дубль» зарегистрировано в Саратове в августе 2018 года. Организация исполняет функции заказчика-застройщика, генподрядчика. Пост гендиректора занимает Анатолий Федотов, он же единственный владелец юрлица. За 2024 год выручка компании составила 20 млн руб., а чистая прибыль — 7,5 млн руб., стоимость активов — 126 млн руб. Ранее ООО выиграло 91 контракт на приобретение жилья на общую сумму 264 млн руб., заказчиками выступали МКУ «Капитальное строительство» и минстрой Саратовской области.

Нина Шевченко