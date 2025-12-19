Наказание премиального класса

В Саратове завершается суд над хозяином элитного поселка «Волжский Прайд» Михаилом Гуцуляком. Прокуратура просит для него год колонии-поселения по статьям о самоуправстве и умышленном причинении вреда здоровью жителю поселка — владельцу сети магазинов «Спутник» Вячеславу Ноздрину. Конфликт господина Гуцуляка с жителями, отказавшимися от услуг его управляющей компании, вылился в ограничение доступа на территорию и, по версии следствия, вывод из строя очистных сооружений. Дело, возбужденное после сюжета на федеральном телевидении и поручения главы СКР Александра Бастрыкина, осложняется гражданскими исками о компенсации морального вреда на 3,7 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прокуратура не усмотрела в поведении подсудимого Михаила Гуцуляка раскаяния и запросила для него год колонии

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Прокуратура не усмотрела в поведении подсудимого Михаила Гуцуляка раскаяния и запросила для него год колонии

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Саратовском районном суде 18 декабря прошли прения по уголовному делу владельца элитного поселка «Волжский Прайд» Михаила Гуцуляка. Ему вменяют самоуправство (ч. 1 ст. 330 УК РФ) и умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести (п. «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ). Гособвинитель запросил для него один год лишения свободы в колонии-поселении. Господин Гуцуляк вину не признает. Решение суда еще не вынесено, следующее заседание назначено на 25 декабря.

Согласно материалам дела, в конце 2024 года часть жителей поселка отказалась заключать новые договоры на коммунальное обслуживание с управляющей компанией «Волжский Прайд». В ответ, по версии гособвинения, учредитель УК Михаил Гуцуляк ограничил несогласным доступ на территорию через центральные ворота и незаконно вывел из эксплуатации очистные сооружения.

Коттеджный поселок «Волжский Прайд» площадью 90,1 тыс. кв. м был построен по проекту ООО «Юником-2000». Жители поселка утверждают, что стоимость земельных участков в «Волжском прайде» была значительно выше, чем у сопоставимых участков в Усть-Курдюме. Это объясняется позиционированием территории как поселка премиум-класса с развитой инфраструктурой, включающей централизованные системы водоснабжения и водоотведения. Обслуживанием коттеджного поселка, расположенного в живописной местности на берегу Волги, занимается одноименная организация, зарегистрированная в Усть-Курдюме в 2008 году. В 2024 году у управляющей компании «Волжский Прайд» произошло резкое снижение выручки на 29% (до 7,9 млн руб.) и прибыли на 720% (убытки 2,7 млн руб.).

В прошлом году жители «Волжского Прайда» жаловались на угрозу отключения водоснабжения после расторжения УК договоров. Началось это после решения Арбитражного суда. В декабре 2023 года администрация Саратова вынесла постановление, согласно которому УК «Волжский Прайд» назначена гарантирующей организацией по водоснабжению и водоотведению для коттеджного поселка в Усть-Курдюме. Управляющая компания оспорила это решение в Арбитражном суде региона, утверждая, что оно не соответствует закону, так как организация не обладает необходимыми не осуществляет полный цикл водоотведения и к ее сетям подключено небольшое количество абонентов, а также не имеет утвержденной схемы водоснабжения. Суд согласился с доводами компании и отменил постановление администрации в ноябре 2024 года. Однако а марте 2025 года определение было отменено в апелляции. «Волжскому Прайду» обжаловать решение в кассации и ВС РФ не удалось, последний отказался принимать дело к рассмотрению.

Новость о том, что управляющая компания не пускает жителей поселка к своим домам привлекла внимание федеральных СМИ. «Вести. Дежурная часть» сняли сюжет в период сильной метели 13-14 декабря. На видео зафиксированы проблемы с открытием въездных ворот поселка. Один из потерпевших Сергей Платов указал на фрагмент, где его автомобиль не пропускали на территорию поселка, а его дети безуспешно пытались открыть ворота. После выхода сюжета на ситуацию обратил внимание председатель СКР Александр Бастрыкин. Он поручил возбудить уголовное дело по факту самоуправства. Только в октябре 2025 года суд постановил снести центральные ворота поселка, препятствующие свободному проезду жителей.

15 декабря потерпевшие ходатайствовали о привлечении к делу видео-сюжета. Однако суд запрос отклонил.

Кроме того, в деле есть эпизод 2023 года: по данным следствия, Михаил Гуцуляк во время ссоры с жителем поселка, владельцем сети магазинов «Спутник» Вячеславом Ноздриным нанес ему удар головой, чем причинил вред здоровью средней тяжести.

Несмотря на то что потерпевший Вячеслав Ноздрин на заседании 15 декабря этого года попросил прекратить уголовное преследование в отношении господина Гуцуляка, сославшись на то, что получил компенсацию. Подсудимый же, что ничего не выплачивал. Прокуратура заявлению господина Ноздрина возразила, указав на отсутствие раскаяния подсудимого и возможное давление на потерпевшего. Жители поселка также выступили против прекращения дела. Они опасаются, что в случае прекращения преследования обвиняемому будет назначен лишь штраф, и намерены добиваться реального лишения свободы.

На хозяина «Волжского Прайда» 9 декабря подан 21 гражданский иск о компенсации морального вреда. Размер исков варьируется от 50 тыс. до 250 тыс. руб. Общая сумма требований превышает 3,7 млн руб. Потерпевшие утверждают, что действия руководства управляющей компании привели к ухудшению их жизни. Жители «Волжского Прайда» сообщают о затрудненном проезде на территорию поселка, вплоть до перекрытия дороги электричеством или канистрами. Альтернативный проезд через грузовые ворота, по их словам, также не всегда был доступен. Михаил Гуцуляк иски не признал, однако на суде подтвердил факт препятствования проезду двух семей через центральные ворота. Он объяснил это задолженностью, членством в товариществе собственников недвижимости и отказом жителей заключать договоры. Господин Гуцуляк заявил, что земля находится в его частной собственности и сдается в аренду поселку.

Нина Шевченко