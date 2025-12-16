Реестр ждет второго акта

Суд в Москве по иску Росгосцирка вернулся к спору о недобросовестности подрядчика ООО «Стройресурс», который не достроил цирк в Пензе за 1,9 млрд руб. Прошлогодний отказ ФАС внести ООО «Стройресурс» в черный список отменен. Дело пересматривают в момент, когда компания уже попала в этот реестр по астраханским контрактам на сумму 3 млрд руб., сопровождающихся уголовными делами о взятках.

Арбитражный суд Москвы вновь рассмотрит спор Росгосцирка с антимонопольной службой, касающийся строительства государственного цирка в Пензе. Ранее, в октябре 2024 года, суд уже выносил решение по этому делу в пользу ФАС, которая не стала вносить реконструктора ООО «Стройресурс» в реестр недобросовестных поставщиков.

Реконструкция пензенского цирка имени дрессировщицы Терезы Дуровой длится с 2012 года. Первым подрядчиком выступило самарское ООО «Волгожилстрой» по контракту стоимостью 987,4 млн руб. Изначально работы на объекты должны были завершить в 2014 году. Однако после заявления тогдашнего председателя правительства РФ, а ныне зампредседателя Совета Безопасности Дмитрия Медведева о скорой сдаче цирка сроки стали ежегодно переноситься. Причины отставания от графика подрядчик пояснял задержками финансирования от Росгосцирка, а затем вовсе в ходе проверок выяснилось, что работы велись с нарушениями. Так продолжалось до 2018 года, пока «Волгожилстрой» не начал процедуру банкротства (в 2021 году компания была ликвидирована).

Пока экс-подрядчик проходил через конкурсное производство, правительство России утвердило финансирование на завершение строительства пензенского цирка. В 2019 и 2020 годах на эту цель было выделено 300 млн и 405 млн руб. соответственно. Общая стоимость реконструкции составляла свыше 2 млрд руб. В сентябре 2018 года Минкульт России объявил тендер на 1,26 млрд руб., победителем которого стало московское ООО «Стройресурс», обязавшееся сдать объект до 20 декабря 2020 года.

ООО «Стройресурс» было основано в Москве в 2003 году. С 2022 года компанию возглавляет Евгений Луговитин, которому принадлежит половина доли в бизнесе. Соучредителем является Станислав Маслаков. За 2024 год чистый заработок юрлица составил 7,1 млн руб. при обороте 361 млн руб. С 2023 года выручка компании снизилась на 48%, а прибыль выросла на 453%. Выросла и стоимость активов — до 34 млн руб., что на 27% больше показателя предыдущего года. Помимо основной деятельности, Евгений Луговитин контролирует ряд других компаний, в том числе ООО «Стройресурс РК» (Калмыкия) с оборотом 95 млн руб. и ООО «СтройЮг» с оборотом 195 млн руб. Также в совместном владении с господином Маслаковым находится ООО «Сервистемпстрой», активы которого оцениваются в 60 млн руб. Компания принимала участие в девяти госзакупках на общую сумму около 7 млрд руб. Среди реализованных проектов – реконструкция рязанского цирка стоимостью 430 млн руб., успешно завершенная в отличие от строительства пензенского цирка и ремонта астраханского КРК «Октябрь».

Фирма Станислава Маслакова и Евгения Луговитина не уложилась в срок, в 2021 году контракт продлили до конца декабря. Затем, в октябре того же года, график снова изменился — сдача объекта планировалась на конец 2023 года.

Параллельно с реконструкцией пензенского цирка, «Стройресурс» в июне 2022 года начал заниматься ремонтом кинокомплекса «Октябрь» в Астрахани. Стоимость контракта изначально составляла чуть больше 1 млрд руб., а затем выросла почти до 3 млрд руб. Сроки работ также были сорваны. Кроме того, реконструкция «Октября» сопровождалась рядом уголовных дел о взятках, в том числе под следствие попал сам директор подрядчика Евгений Луговитин. В настоящее время компания продолжает работы на объекте

До марта 2023 года цена контракта оставалась неизменной — 1,26 млрд руб., но позднее стоимость возросла до 1,9 млрд руб. Срок сдачи цирка вновь перенесли — на этот раз на конец 2025 года. Несмотря на очередное соглашение, довести работы до конца не удалось: Росгосцирк разорвал контракт со «Стройресурсом» еще в декабре 2023 года.

По данным «ЕИС Закупки», компания получила аванс в размере 1,4 млрд руб., а обязательства по контракту исполнила лишь на 888,7 млн руб.

В том же 2023 году «Стройресурс» оспаривал одностороннее расторжение контракта, причем изначально успешно — Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск в мае 2024 года. Но с таким ходом событий не согласился Росгосцирк и подал апелляционную жалобу. В мае этого года постановление первой инстанции было отменено, а в августе этого года Окружной арбитражный суд узаконил отказ от контракта.

В это же время Росгосцирк через суд взыскивал с бывшего подрядчика 543,1 млн руб. неосновательного обогащения — та часть контрактных денег, которую фирма не освоила и не вернула. «Стройресурс» подал встречный иск на 359,6 млн руб. за якобы выполненные работы. Тем не менее в конце этого лета суд встал на сторону заказчика, а требования компании отклонил. Сейчас фирма оспаривает решение в кассации.

Во время споров из-за расторжения контракта и возвращения средств за невыполненные работы Росгосцирк подал иск к ФАС, которая в январе 2024 года отказалась по запросу включать «Стройресурс» в реестр недобросовестных поставщиков. Весной прошлого года Росгосцирк настаивал на включении реконструктора в «черный список», поскольку при строительстве пензенского цирка были выявлены недочеты, которые подрядчик не устранил в срок. Антимонопольщики же утверждали, что компания работала над ошибками, поэтому надобности включать ее в РНП нет. Кроме того служба указала на то, что часть актов была составлена Росгосцирком без участия представителей подрядчика. Два таких документа заказчик отправил «Стройресурсу» лишь 7 декабря 2023 года (незадолго до расторжения контракта), что, по мнению ведомства, не предоставило компании достаточно времени для исправления замечаний. Бывший подрядчик позицию ФАС полностью поддержал. Собственно, Арбитражный суд Москвы также поддержал позицию антимонопольщиков и отказал Росгосцирку в иске в октябре 2024 года.

Однако в РНП «Стройресурс» все-таки попал. Астраханское управление ФАС внесло его в реестр 29 августа 2025 года после срыва сроков реконструкции КРК «Октябрь» и ремонта ОКН «Кельи братские Спасо-Преображенского мужского монастыря (Епархиальная библиотека) и садик духовной семинарии», в котором с 1966 по лето 2022 года располагался музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского (контракт стоил 87,8 млн руб.). За 10 дней до включения в «черный список» управление капстроительства (УКС) региона расторгло контракт с компанией на ремонт здания музучилища, поскольку работы так и не были начаты. Сейчас УКС пытается взыскать со «Стройресурса» 41 млн руб. неотработанного аванса.

В октябре этого года Арбитражный суд Москвы отменил свое прошлогоднее решение, в котором поддержал отказ ФАС вносить подрядчика в РНП. Росгосцирк настоял на пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам. По каким конкретно не уточняется. Однако в акте суда указано, что пересмотр дела, согласно части 2 статьи 311 АПК РФ, допустим в нескольких случаях, среди них: фальсификация доказательств, ложное заключение экспертизы, преступные деяния участников спора. Повторный Росгосцирк подал 11 декабря. Первое рассмотрение прошло 15 декабря, дата следующего пока не назначена.

В отношении директора «Стройресурса» Евгения Луговитина астраханское управление СКР возбудило уголовное дело в июне этого года. Следствие считает, что он через посредника передавал взятки сотрудникам регионального УКСа на общую сумму 900 тыс. руб., чтобы они проигнорировали нарушения при реконструкции кинокомплекса «Октябрь». Ранее директор Росгосцирка Сергей Беляков сообщал, что в отношении господина Луговитина возбуждено уголовное дело, связанное со строительством цирка в Пензе. Кроме того, в сентябре этого стало известно, что фирму Станислава Маслакова и Евгения Луговитина банкротит налоговая. Сумма требований не была указана. На прошлой неделе производство по делу было прекращено по просьбе ФНС.

Нина Шевченко