В Саратовской области завели 42 уголовных дела о халатности при сносе аварийного жилья

В этом году в Саратовской области снесли 96 аварийных домов, а целевое финансирование увеличилось до 128,8 млн руб. Облпрокурор Сергей Филипенко рассказал «РГ» о мерах, принятых ведомством в связи с расселением из непригодного для жизни жилья.

С начала года граждане предъявили 32 иска о сносе 38 домов. Предостережения прокуратуры получали глава Саратова и руководители всех городских районов. «Основной причиной, по которой муниципалитеты не производят снос расселенного аварийного фонда, является дефицит бюджетных средств. Это объясняет ситуацию, но не оправдывает ее», — отметил господин Филипенко.

Благодаря вмешательству прокуратуры объем финансирования для сноса аварийного фонда увеличился на 78,2 млн руб. за счет средств бюджета и регионального межбюджетного трансфера. Помимо этого ведомство проверило исполнение федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». В результате нашли нарушения антикоррупционного законодательства со стороны МКУ «Капитальное строительство» и АО «Саратовоблжилстрой».

Кроме того, по материалам прокурорской проверки региональное УФАС завело дело о нарушении антимонопольного законодательства, следствие возбудило уголовные дела о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Всего в текущем году следователи завели 42 дела о халатности в сфере сноса аварийного жилья.

За десять последних лет, по словам господина Филипенко, в Саратове образовалось 318 земельных участков, на которых раньше стояли аварийные дома. Сейчас их поставили на государственный кадастровый учет и оформили право муниципальной собственности. 18 участков предоставили под строительство многоквартирных жилых домов, в том числе семь домов для переселенцев и дом для врачей. На 63 освободившихся участках должны организовать общественные пространства — скверы и парки.

Марина Окорокова