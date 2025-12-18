Глава Саратова Михаил Исаев попал в антирейтинг мэров

Глава Саратова Михаил Исаев занял 79-е место в рейтинге российских мэров по итогам 2025 года, поднявшись на одну позицию, зафиксированную в октябре-ноябре. Об этом сообщает ЦИК «Рейтинг».

Господин Исаев выстроил свою политическую стратегию на дистанцировании от публичной критики, сосредоточившись на решении хозяйственных вопросов, считает политолог Дмитрий Олейник. По мнению эксперта, мэр Саратова позиционирует себя как управленец, ответственный за благоустройство города, а не как политик.

Политолог отметил, что недовольство жителей Саратова направлено не на мэра лично, а на другие факторы. Михаил Исаев часто подчеркивает свою роль исполнителя, перекладывая ответственность за проблемы на подрядчиков или внешние обстоятельства, уточнил господин Олейник. «Он (Михаил Исаев) нередко дистанцируется от реальных процессов принятия решений, создавая иллюзию, что он лишь исполнитель»,— пояснил эксперт.

При этом, по словам Дмитрия Олейника, администрация города активно демонстрирует кипучую деятельность мэра, создавая впечатление его вовлеченности в жизнь города и открытости к диалогу с населением. Однако, как подчеркнул господин Олейник, финальные решения принимаются без учета мнения горожан. «Создается тонкая иллюзия вовлеченности и диалога, хотя финальные решения, как правило, принимаются совершенно в иных кабинетах»,— добавил политолог.

В целом, Михаил Исаев, по мнению эксперта, успешно адаптировался к роли саратовского мэра, избегая крупных скандалов благодаря своей сугубо хозяйственной позиции. Такая стратегия, по мнению господина Олейника, может обеспечить ему длительное пребывание в должности, однако вряд ли приведет к существенным изменениям в управлении городом.

Нина Шевченко