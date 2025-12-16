Саратовская область потеряла миллиарды доходов

В бюджет Саратовской области вносят очередные поправки. Этот вопрос обсудили на заседании комитета по бюджету, налогам и собственности областной думы.

Министр финансов региона Ирина Бегинина сообщила, что это уже двенадцатые, заключительные поправки на 2025 год. Планируется увеличить доходы на 13 млрд руб., а расходы — на 30,4 млрд руб. по сравнению с первоначальным планом. При этом налоговые и неналоговые доходы сокращаются в общей сложности на 2,4 млрд руб.

С учетом безвозмездных поступлений общая корректировка доходов бюджета составит 0,9 млрд руб.

На жилье для детей-сирот запланировано 1,5 млрд руб. Выплаты медработникам, переехавшим на работу в село, составят 20 млн руб.

Увеличивается финансирование на сохранение уровня оплаты труда для отдельных категорий бюджетников, установленного указами президента России, на общую сумму 1,9 млрд руб.

По решению губернатора за счет областных средств увеличиваются выплаты на пассажирские перевозки (246,7 млн руб.). Еще 177 млн руб. направят на компенсацию за перевозку льготников на пригородном железнодорожном транспорте. Для бесперебойного водоснабжения жителей области запланировано 39 млн руб. на возмещение ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов из-за льготных тарифов и 100 млн руб. — «Облводресурсу» для предупреждения аварий на объектах жизнеобеспечения.

Резервный фонд правительства области увеличивается на 600 млн руб., областной дорожный фонд — на 586,1 млн руб.

На 2026 год предусмотрена субсидия на переселение граждан из аварийного жилья (56,6 млн руб.).

С учетом всех изменений параметры областного бюджета на 2025 год выглядят так: доходы — 186,2 млрд руб., расходы — 208,2 млрд руб., дефицит — 22 млрд руб.

Начальник аналитического отдела УФНС по Саратовской области Владимир Никутин в ответ на вопросы депутатов заявил, что по налогу на прибыль предприятий наблюдается отрицательная динамика.

Татьяна Смирнова