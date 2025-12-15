Трасса Атырау-Астрахань станет платной с 2026 года

С начала 2026 года в Казахстане будут взимать плату за проезд по шести дорогам, включая 277-километровую трассу, соединяющую Атырау и Астрахань. Плата за проезд будет зависеть от типа транспортного средства и способа оплаты, пишет, сообщили Tengrinews.kz в Министерстве транспорта.

Автобусы вместимостью до 16 мест и грузовики массой до 2,5 тонн за проезд при предварительной оплате заплатят 6 тенге, а при оплате после поездки – 7 тенге. В рублевом эквиваленте это соответствует 40 и 46 руб. соответственно.

Для автобусов, рассчитанных на 32 пассажира и грузовиков до 5,5 тонн, тарифы составят 13 и 15 тенге (85 и 99 руб.). Автобусы, вмещающие более 32 пассажиров, и грузовики до 10 тонн будут платить 19 и 22 тенге, что эквивалентно 125 и 145 руб.

Нина Шевченко