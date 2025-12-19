Суд в Астрахани оштрафовал сеть «Светофор» за торговою просрочкой

Сеть магазинов «Светофор» в Астраханской области оштрафована за реализацию просроченной продукции. Основанием для привлечения компании к ответственности стали результаты внеплановой проверки, проведенной межрегиональным управлением Россельхознадзора в мае 2025 года.

Суд признал астраханскую сеть магазинов «Светофор» виновной в нарушении технических регламентов при продаже пищевых продуктов. Решение в отношении ООО «Торгсервис 30», управляющего магазинами сети в регионе, вступило в законную силу на днях.

В ходе проверки, проведенной в мае, инспекторы обнаружили факты продажи рыбной продукции с истекшим сроком годности. Наличие такой продукции в торговом обороте является нарушением требований технических регламентов и санитарного законодательства. В Россельхознадзоре напомнили, что реализация просроченной продукции небезопасна и требует обязательной утилизации.

Это не первое нарушение в магазинах сети. В феврале 2025 года Россельхознадзор также выявил подобные нарушения. В связи с повторным характером правонарушений ведомство обратилось в суд с иском о привлечении ООО «Торгсервис 30» к административной ответственности. Судебное разбирательство длилось более четырех месяцев. По итогам рассмотрения дела суд назначил компании административное наказание в виде штрафа, размер которого не уточняется, но соответствует действующему законодательству. Россельхознадзор продолжит контроль за соблюдением требований при реализации пищевой продукции в торговых сетях региона, уделяя особое внимание срокам годности и условиям хранения продуктов.

Никита Маркелов