Астрахань и Баку могут возобновить прямое авиасообщение

Глава Астраханской области Игорь Бабушкин выступил с инициативой вернуть прямое авиасообщение между Астраханью и Баку. Такую возможность губернатор обсудил на встрече с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, сообщает пресс-служба главы региона.

Как отметил господин Бабушкин, прямые авиаперелеты могли бы поспособствовать развитию туристической отрасли. «Премьер-министр поддержал данное предложение. Азербайджан — одно из самых востребованных направлений у наших туристов», — написал он в своем Telegram-канале.

Авиакомпания AZAL на неопределенный срок приостановила полеты по маршруту Баку — Астрахань — Баку еще в начале февраля этого года. В компании объяснили решение обеспечением безопасности полетов и связали с периодическим закрытием воздушного пространства над Астраханью.

Марина Окорокова