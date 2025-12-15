Новым мэром Кузнецка стал Виктор Агафонов

Виктор Агафонов избран новым главой города Кузнецка Пензенской области. Его кандидатуру единогласно утвердили депутаты городского собрания 15 декабря. Его соперником на выборах был начальник местного управления по делам ГОЧС Павел Шигаев.

В своей предвыборной программе господин Агафонов обозначил в качестве приоритетных задач улучшение демографической ситуации в городе, снижение оттока населения и обеспечение доступности высокотехнологичной медицинской помощи для жителей. Срок полномочий избранного главы города составит пять лет.

Виктор Агафонов сменил на посту Сергея Златогорского, который руководил городом более 13 лет и досрочно сложил полномочия 18 ноября. С 19 ноября Виктор Агафонов исполнял обязанности главы города.

Нина Шевченко