Глава Астрахани попал в число мэров-аутсайдеров и получил «четверку с плюсом»

Глава Астрахани Игорь Редькин занял 81 позицию из 88 в национальном рейтинге мэров в декабре уходящего года. Такие данные привел ЦИК «Рейтинг». Еще в октябре-ноябре господин Редькин был на 79 позиции, которую теперь занимает мэр Саратова Михаил Исаев.

По оценке директора Аналитического центра Российского общества политологов Андрея Серенко, мэр Астрахани Игорь Редькин по итогам 2025 года решил для себя две ключевые политические задачи, усилив тем самым стабильность в городе и регионе.

Первым достижением стало окончательное снятие в середине осени приставки «врио», сопровождавшей Игоря Редькина с октября 2024 года. Как полагает эксперт, это завершило процесс его личной политической легитимности, сыграв стабилизирующую роль. Господин Серенко уточнил, что после периода турбуленции, длившегося около полутора лет, Астрахань к середине 2024-го рассматривалась как слабое звено в региональной политике, что создавало осложнения губернатору Игорю Бабушкину. Недовольство городского бизнес-сообщества стало неожиданностью для областного политблока, вызвав озабоченность у местного отделения партии власти и в Москве. «Команда Бабушкина приложила серьезные усилия, чтобы ввести политическую ситуацию из опасного режима наступающей дестабилизации и одну из главных ролей в этом сыграл Игорь Редькин. Он не только не испортил процесс реализации губернаторской стратегии „политической нормализации“ Астрахани, но и, напротив, украсил ее своей энергичностью, уверенностью и вполне приемлемой эффективностью», — отметил эксперт.

Второй задачей, успешно решенной мэром, аналитик называет организацию выборов в городскую думу. Игорю Редькину, действовавшему в составе губернаторской команды, удалось, по оценке Андрея Серенко, обеспечить приемлемый уровень легитимности электорального процесса и достойный результат не только для «Единой России», но и для других системных партий. В Астрахани, как полагает эксперт, был создан новый баланс политических сил, который в целом устраивает основных игроков. «Это важное достижение в канун больших парламентских выборов в России, где астраханский взнос будет в значительной мере обеспечиваться именно областным центром. Редькин и его команда показали в сентябре 2025-го, что вполне готовы к организации и проведению выборов в Госдуму РФ в сентябре 2026-го», — считает политолог.

На протяжении всего года, отмечает господин Серенко, мэр сохраняет высокую публичную активность. Она, возможно, не отличается выдающейся креативностью, но органична текущему состоянию общественного мнения и скудости бюджетных ресурсов муниципалитета. «Когда денег становится все меньше, астраханский градоначальник подменяет их зрелищностью — в том числе личной, не пасуя перед трудностями и критикой в свой адрес», — резюмировал эксперт.

Подводя итоги политического года, Андрей Серенко ставит Игорю Редькину «твердую четверку с плюсом».

Нина Шевченко