В Саратовской области отменили новогодние салюты и корпоративы для чиновников

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин отменил в этом году праздничные салюты и корпоративы для госслужащих. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале. Подобная практика существует в области не первый год.

«В последние годы мы осознанно отказывались от салютов и массовых празднований на Новый год, за исключением различных мероприятий для детей. Общественность поддерживает данное решение, и этот раз не станет исключением. Считаю такую позицию правильной», — сообщил господин Бусаргин.

Новогодние елки для детей участников СВО и детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, пройдут в привычном режиме. Госслужащим глава Саратовской области напомнил, что корпоративные мероприятия также неуместны в этом году и «должны быть исключены».

Марина Окорокова