Саратовскую область коснется пересмотр «Дела Долиной»

В ряде регионов Приволжского федерального округа пересматриваются дела, связанные с «Делом Долиной». По предварительным данным, как минимум восемь случаев продажи квартир по «бабушкиной схеме» с последующим мошенничеством зафиксировано в ПФО.

Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов запросил статистику судебных решений по оспариванию сделок с недвижимостью. Три коллегии суда изучают практику рассмотрения подобных дел. Заместитель начальника следственного департамента МВД РФ Олег Филиппов сообщил, что по 15 регионам РФ известно о 157 случаях продажи квартир после совершения мошеннических действий. Среди них также фигурируют субъекты Приволжского федерального округа, в том числе Пермский край и Саратовская область, где зафиксировали по четыре случая.

Господин Филиппов опроверг информацию о том, что суды, как правило, принимают решения в пользу продавцов, действовавших под влиянием мошенников. В 40% случаев суды поддерживают продавца, в 20% – покупателя, а в еще 40% – выносят решения о двусторонней реституции.

Нина Шевченко