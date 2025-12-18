Владимир Марченко удержал управленческий курс в Волгограде

Глава Волгограда Владимир Марченко попал на 58 строчку национального рейтинга мэров. Об этом сообщили в Центре информационных коммуникаций «Рейтинг».

По мнению директора Аналитического центра Российского общества политологов Андрея Серенко, господин Марченко завершает 2025 год с устойчивыми позициями, сумев сохранить баланс между ожиданиями регионального руководства и городского сообщества. Политолог считает, что градоначальнику удалось поддерживать уровень управленческой эффективности и политической надежности, устраивающий губернатора Андрея Бочарова, при этом не допустив заметного роста недовольства среди жителей.

Ключевой характеристикой работы администрации Волгограда в уходящем году эксперт называет способность сочетать решение масштабных политических задач с рутинной муниципальной работой. Команда господина Марченко, действуя в русле стратегии губернатора, обеспечила проведение в городе-герое визита президента Владимира Путина, мероприятий к 80-летию Победы, а также серии всероссийских форумов. Параллельно, как отмечается, методично реализовывались инфраструктурные проекты: ремонт дорог, соцобъектов, благоустройство и подготовка к отопительному сезону. «Способность вполне успешно сочетать решение больших политических задач с устранением локальных, тактических, сиюминутных проблем является убедительным конкурентным преимуществом городской администрации под руководством Марченко. За четыре года его мэрства управленческая команда главного муниципалитета региона существенно отточила этот очень важный навык.», — полагает Андрей Серенко.

Господин Серенко отдельно отмечает контекст, в котором пришлось действовать городским властям. Волгоград, начиная с весны, столкнулся с регулярными ночными атаками БПЛА, интенсивность которых возросла во второй половине года. В городе появились первые разрушения, жертвы и пострадавшие. В этой ситуации, по словам политолога, команде Владимира Марченко удается работать «без сбоев», оперативно ликвидируя последствия атак и оказывая помощь пострадавшим. Волгоград подтвердил статус не только «столицы патриотизма», но и «надежного тыла», а мэр демонстрировал приоритетность поддержки семей участников СВО и волонтерских проектов, что полностью соответствует курсу губернатора, считает политолог.

Наступающий 2026 год станет для волгоградского мэра проверкой на эффективность в рамках организации выборов в Госдуму на территории города. В местных кругах, полагает Андрей Серенко, уже циркулируют слухи о его возможном переходе на более высокую должность — в областную администрацию или даже в Совет Федерации. Однако господин Серенко считает такие сценарии маловероятными в обозримой перспективе. «Сомнений в том, что команда Владимира Марченко успешно справится с проведением парламентских выборов, ни у кого нет. Однако по этой причине его перемещение по горизонтали или даже вертикали, на наш взгляд, маловероятно. Марченко вполне органичен своей нынешней должности. И пока не видно оснований, по которым глава региона захотел бы сложившийся статус-кво изменить», — подытожил эксперт.

