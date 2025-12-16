Руководитель банка «Саратов» Михаил Кисель погиб в ДТП в Тамбовской области

Председатель правления банка «Саратов» Михаил Кисель погиб в ДТП 13 декабря. Ему было 52 года, сообщается на сайте финансовой организации.

Авария произошла в Тамбовской области. Кисель управлял автомобилем Toyota Land Cruiser Prado. Машина выехала на встречную полосу. Там произошло столкновение с грузовым автомобилем. Водитель легковушки получил несовместимые с жизнью травмы. Медики констатировали его смерть на месте. ДТП произошло на 550-м километре трассы Р-22 «Каспий». По предварительной версии, сильный встречный ветер мог стать причиной выезда на встречную полосу.

Банк «Саратов» опубликовал некролог в память о руководителе. В тексте говорится об энергии погибшего, его лидерских качествах. Подробности происшествия в официальном сообщении не приводятся.

Прощание с Михаилом Киселем состоится 16 декабря. Местом церемонии станет храм Рождества Христова в Саратове. Начало запланировано на 11:00.

Михаил Кисель родился в 1973 году. Он окончил Саратовскую государственную экономическую академию. Его карьера в банковской сфере началась в 1994 году. Кисель работал в саратовской инвестиционной компании «Проинвест». Позже он занимал руководящие посты в ряде кредитных организаций. С 2006 по 2009 годы он возглавлял саратовский филиал Московского банка реконструкции и развития. Затем он два года руководил пензенским филиалом банка ВТБ. С 2012 года он управлял Пензенским отделением Сбербанка. На пост председателя правления банка «Саратов» он был назначен позднее.

Никита Маркелов