В Волгограде с начала года продажи жилья по ДДУ упали на 11,5%

В Волгограде за 11 месяцев 2025 года зафиксировано снижение продаж нового жилья по договорам долевого участия (ДДУ) на 11,5%. Согласно данным сервисов Яндекс Недвижимость и Пульс Продаж Новостроек, в регионе было заключено около 4,2 тыс. таких договоров.

Несмотря на общее снижение, с весны 2025 года наблюдалась положительная динамика: объем сделок с новостройками постепенно рос от месяца к месяцу. Общая площадь проданных квартир с начала года превысила 190 тыс. кв. м. При этом, по сравнению с ноябрем прошлого года, объем нераспроданных квартир в новостройках Волгограда уменьшился на 9,9%.

По итогам 11 месяцев 2025 года в российских городах-миллионниках было заключено более 212,6 тыс. договоров ДДУ, что на 10,5% ниже, чем в прошлом году. Общая площадь реализованных квартир составила более 10,1 млн кв. м.

Никита Маркелов