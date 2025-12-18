Объем инвестиций в Астраханской области в 2026 году прогнозируется в 127 млрд

В 2026 году объем инвестиций в основной капитал Астраханской области достигнет 127 млрд руб. Этот показатель на 2,4% превысит предварительные итоги 2025 года, сообщила глава регионального минэк Элина Полянская.

Рост обеспечивают ключевые компании региона, такие как «Лукойл-Нижневолжскнефть» и «Газпром газификация». Также свою роль играет реализация 11 особо значимых проектов.

Совокупный объем вложений в эти проекты оценивается в 200 млрд руб. В результате их завершения планируется создать более 700 новых рабочих мест.

По итогам 2024 года инвестиции в регион составили 115,8 млрд руб. По сравнению с 2023 годом этот показатель вырос на 21,4%.

Нина Шевченко