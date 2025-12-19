Минэк: в Астраханской области растет число зарегистрированных гостевых домов

В Астраханской области зафиксирован рост числа легально зарегистрированных объектов туристического бизнеса в 2025 году. По словам министра экономического развития региона Элины Полянской, изменения в федеральном законодательстве, вступившие в силу в начале года, дали возможность региональным властям контролировать туристическую сферу.

По состоянию на 1 сентября, в реестре Росаккредитации числилось более 360 объектов размещения, что на 100 больше, чем в начале года. Госпожа Полянская считает, что этот рост свидетельствует о переходе бизнеса в правовое поле. Власти фиксировали случаи несоблюдения требований закона, нарушителей штрафовали до 300 тыс. руб.

Особое внимание уделяется легализации гостевых домов. По оценкам муниципалитетов, их количество в регионе сопоставимо с числом зарегистрированных объектов размещения, около 300 единиц. Реестры гостевых домов переданы в минэк.

Нина Шевченко