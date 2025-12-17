Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Эксперимент по легализации гостевых домов дошел до Астраханской области

Госдума расширяет эксперимент по легализации гостевых домов на Астраханскую область. Соответствующий закон депутаты приняли в окончательном чтении. Согласно документу, к пилотным регионам также присоединятся Республика Адыгея, Республика Бурятия и Нижегородская область, сообщили в ТАСС.

В этих регионах с 1 января 2027 года будет действовать запрет на предоставление услуг гостевых домов без обязательной регистрации в специальном реестре и на размещение информации о них без указания идентификационного номера. Для регионов, участвующих в эксперименте с 1 сентября 2025 года, эти требования действуют с 1 января 2026 года.

Эксперимент направлен на регулирование предоставления гостиничных услуг и проводится в ряде регионов, включая республики Алтай, Дагестан и Крым, Алтайский, Краснодарский, Приморский и Ставропольский края, а также в Архангельской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Ленинградской, Ростовской и Херсонской областях, на территории «Сириус» и в Севастополе.

Нина Шевченко