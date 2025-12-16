Хоккейная команда «Кольцовское» из Саратовской области стала чемпионом России

Хоккейная команда из Саратовской области стала чемпионом России. ЛХК «Кольцовское» победила в финале турнира по хоккею 33, который завершился в Магнитогорске Челябинской области в рамках Всероссийского марафона «Земля спорта».

Соревнования, организованные Министерством сельского хозяйства России, объединили команды из 30 регионов страны. «Кольцовское» из Калининского района Саратовской области подтвердило свой статус лидера, одержав победу над командой Татарстана в решающем матче.

Команда из Колокольцовки получила кубок марафона, медали и денежный сертификат за первое место. Это уже вторая победа саратовских хоккеистов в рамках «Земля спорта» — в декабре прошлого года они также заняли первое место на турнире в Алтайском крае.

Организаторы отметили высокий уровень подготовки участников и значимость подобных мероприятий для развития спорта в сельских территориях.

Никита Маркелов