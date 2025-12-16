Астраханский агрохолдинг отсудил у сельсовета 109 га земли под инвестпроект

Арбитражный суд Астраханской области обязал администрацию сельского поселения «Воленский сельсовет» продать агропромышленному комплексу «Астраханский» (ООО «АПК Астраханский») два земельных участка площадью около 109,5 га без проведения аукциона.

С 2017-2018 годов агрохолдинг арендовал у сельсовета три земельных участка в Харабалинском районе под реализацию инвестпроекта «Агропромышленный комплекс по выращиванию и переработке томатов» сроком на девять лет. Такой статус проект получил по распоряжению регионального правительства от 2016 года. Договоры аренды заключались на срок до 2066-20267 годов. В 2021 году «АПК Астраханский» арендовал еще два участка: один площадью 69,7 га в 13 км к юго-западу от села Вольное, на левом берегу ерика Кирпичный, второй площадью 39,8 га в 6,7 км к юго-востоку от того же населенного пункта, между ериками Грязный и Сухая Ахтуба. По данным Росреестра, кадастровая стоимость большего участка составляет 571,7 тыс. руб., меньшего — 286,8 тыс. руб.

ООО «АПК Астраханский» зарегистрировано в селе Заволжское Харабалинского района Астраханской области в январе 2015 года. Агрокомплекс занимается выращиваем овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей. С октября 2020 года кресло руководителя занимает Михаил Зайцев. Владельцы юрлица — Арсений Орлов (66,5% доли) и Хасан Хаджимурадов (33,5%, доля под обременением). 2024 год компания завершила с оборотом 4,9 млрд руб. и прибылью 615 млн руб., стоимость активов — 3 млрд руб. Господин Орлов также является учредителем еще восьми юрлиц: петербургские ООО «Петрогрупп» с оборотом 18 млрд руб. - занимается оптовой торговлей консервированными овощами и фруктами, ООО «Логистические технологии» (90 млн руб.), ООО «Агро Инвест» (выручка нулевая, а прибыль 43 млн руб.) - оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных, ООО «Тарус» (тоже нулевая выручка, а заработок 33 млн руб.) - оптовая торговля фруктами и овощами. Также ему принадлежат московские компании, специализирующиеся на оптовой торговле овощами и фруктами ООО «Торг Маркет» (выручки нет, прибыль 56 млн руб.) и ООО «Прайм-Трейд» (нулевой оборот, убытки 9,5 млн руб.), воронежское ООО «Комплексное решение», которое занималось производством соков, а сейчас проходит процедуру ликвидации.

В августе 2024 года агрокомплекс обратился к сельской администрации с предложением выкупить участки без конкурса. Но в сентябре сельсовет отказал компании в этом, сославшись на отсутствие планов по отчуждению земли и «малый имущественный фонд». В октябре прошлого года АПК подал иск с требованием признать отказ незаконным.

В суде Воленский сельсовет продолжал настаивать на малом имущественном фонде и отсутствии планов по отчуждению земель. Однако суд указал, что такое основание законом не предусмотрено, а при соблюдении арендатором условий, установленных Земельным кодексом (аренда более трёх лет, надлежащее использование, отсутствие неустранённых нарушений), у муниципалитета возникает обязанность, а не право, продать землю без торгов.

Нина Шевченко