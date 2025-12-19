В Волгоградской области задержали подозреваемого в отравлении лошадей

В Волгоградской области задержан мужчина по подозрению в отравлении лошадей. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животными, пишет ТАСС.

По данным следствия, 40-летний житель города Волжский в течение года причинял вред лошадям местного конного клуба «У озера». В ночь на 6 декабря он попытался отравить трех коней, залив им в рот неизвестное вещество, предположительно кислоту. Одна лошадь находится в критическом состоянии, еще две — в стабильно-тяжелом.

Это не первый случай нападения на животных клуба. 12 апреля на территории конюшни был зафиксирован мужчина, который сделал лошади инъекцию, приведшую к ее смерти. По данным полиции, подозреваемый был идентифицирован после повторного инцидента в декабре.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Подробности расследования не сообщаются.

Никита Маркелов