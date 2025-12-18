Доля малого бизнеса в экономике Саратовской области достигла почти 30%

По объему продукции малого и среднего бизнеса Саратовская область стала четвертой в Поволжье. 28,6% — столько составляет доля продукции субъектов МСП в общем объеме валового регионального продукта, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Роман Бусаргин по итогам заседания областного правительства.

За год в регионе стало на 2370 единиц больше субъектов малого и среднего бизнеса. Количество самозанятых выросло на 30% — до 185,6 тыс. человек. На 10% больше стало граждан, занятых в бизнесе; сейчас их 436 тыс. человек.

Господин Бусаргин отметил, что меры господдержки помогли субъектам МСП привлечь более 1,9 млрд руб. кредитных средств на развитие их бизнеса. Предприниматели, занятые в сферах строительства, торговли и сельского хозяйства, получили более 314 млн руб. в виде льготных займов из специального фонда.

Марина Окорокова