Власти Саратова анонсировали создание единого социального проездного

Власти Саратовской области реализуют проект «Карта жителя Саратовской области» — новую систему социальной поддержки населения. Информация о проекте вызвала интерес у жителей региона, о чем свидетельствуют обсуждения в социальных сетях и на официальных ресурсах области и города.

По данным комитета по транспорту администрации Саратова, планируемые изменения направлены на снижение финансовых затрат горожан. Детали проекта пока не разглашаются.

В настоящее время над внедрением системы работают министерство цифрового развития совместно с министерством социального развития Саратовской области. Официальные источники не предоставляют дополнительной информации о сроках реализации проекта и его функционале.

Никита Маркелов