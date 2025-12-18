В мэрии Волгограда сменился начальник правового управления

В администрации Волгограда новый начальник правового управления. Имя предыдущего руководителя Дарьи Казанковой исчезло с сайта мэрии.

О задержании госпожи Казанковой сообщил Telegram-канал «Волгоградские слухи» 17 декабря. Вчера информацию подтвердили ИА «Высота 102». Также сообщалось о задержании и ее бывшего руководителя – главы облкомприроды Алексея Сивокоза. Операцию провели правоохранительные органы из Москвы. Местные силовые структуры пока воздерживаются от комментариев.

По предварительным данным, задержание связано с событиями прошлых лет, когда госпожа Казанкова работала в администрации области и курировала экологическое направление. До этого момента к работе чиновницы не было никаких претензий.

В мэрии тоже официальных комментариев не дают, не подтверждая, но и не опровергая информацию о пристальном внимании силовиков к чиновникам. По данным издания V1.RU, на звонки по городскому номеру Дарьи Казанковой отвечают, что она отсутствует на рабочем месте. Связаться с руководителем аппарата главы Волгограда и пресс-службой администрации журналистам также не удалось.

Сегодня стало известно, что должность начальника правового управления совмещает Ольга Спиридонова.

Нина Шевченко