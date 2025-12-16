Пензенский губернатор призвал перевозчиков инвестировать в обновление автобусов

Власти Пензенской области подвели итоги реформы общественного транспорта в агломерации, отметив рост ключевых показателей. За 11 месяцев текущего года пассажиропоток увеличился на 11%, достигнув 47,5 млн поездок. Половина из 111 маршрутов переведена на регулируемые тарифы, а ежедневно на линии выходят 655 транспортных средств.

Основной проблемой остается устаревший парк. На данный момент нормативному сроку службы соответствует лишь 53,4% техники, при целевом показателе в 85% к 2030 году. С 2022 года, когда состояние парка было признано критическим, обновлено более 300 машин. В 2024 году за счет регионального бюджета и средств частных перевозчиков приобретено 66 новых автобусов.

До 2030 года планируется заменить еще около 340 единиц транспорта, в том числе 74 единицы в период с 2026 по 2028 год. Губернатор Олег Мельниченко призвал перевозчиков увеличить инвестиции в обновление автопарка.

В ходе анализа обращений граждан зафиксирован сдвиг в структуре жалоб: уменьшилось количество претензий к расписанию движения, однако увеличилось число замечаний к чистоте салонов и работе систем кондиционирования. Глава региона поручил оперативно реагировать на обращения и подчеркнул, что качество обслуживания зависит не только от объемов финансирования, но и от квалификации персонала.

Нина Шевченко