Бенефициар «Саратовского института стекла» ООО «Нарат-К» признано банкротом

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд ввел конкурсное производство в отношении основного бенефициара «Саратовского института стекла» (АО «СИС») — ООО «Нарат-К». Ранее арбитражный суд Саратовской области ввел на предприятии внешнее управление, однако вышестоящая инстанция изменила это решение.

До 2018 года собственником ООО «Нарат-К» был бизнесмен Камиль Аблязов. Сейчас компания принадлежит его родственникам, а также ООО «Агро-Групп» (24% в доле). По итогам 2024 года выручка предприятия составила 56,1 млн руб., а чистая прибыль — 6,1 млн руб.

Кредиторы, включая ПАО «Банк ПСБ» и ВЭБ.РФ, с самого начала настаивали на банкротстве должника. Ранее суд отказался вводить конкурсное производство, посчитав, что компания продолжает функционировать и выполнять обязательства. Однако апелляционная инстанция изменила состав суда накануне вынесения решения.

«Саратовский институт стекла» также находится в процессе конкурсного производства с 28 ноября текущего года. Арбитражным управляющим в обоих процессах остался Дмитрий Молин. Он инициировал запрос документов у бывшего главы «Нарат-К» Вадима Евдокимова, включая финансовую отчетность и данные об активах. Рассмотрение этого запроса запланировано на 13 января следующего года.

Предыдущее банкротство института стекла завершилось мировым соглашением с основными кредиторами. Теперь долги, появившиеся после покупки стекловаренной печи, составляют порядка полумиллиарда рублей.

Никита Маркелов