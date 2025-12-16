«ОСК 1520» из пула Аркадия Ротенберга оштрафовано на стройке вокзала в Саратове

Московский подрядчик ООО «ОСК 1520» нарушил трудовое законодательство при строительстве нового здания железнодорожного вокзала в Саратове. К таким выводам по итогам проверки пришла транспортная прокуратура.

Строители работали без обязательных медицинских осмотров. Также рабочие не получили средства индивидуальной защиты. Для них не организовали необходимые санитарно-бытовые помещения.

Юридическое лицо понесло административную ответственность. Суд назначил штрафы на общую сумму 310 тыс. руб. Генеральному директору компании внесли представление.

Реконструкция вокзала в Саратове стартовала в конце 2023 года. Ранее власти планировали завершить строительство нового здания к 2025 году. Теперь сроки сдвинули на 2026 год. Реконструкцию подземного перехода планируют закончить к 2027 году.

Подрядчиком выступает ООО «ОСК 1520» из Москвы. Компания работает с 2007 года. Она специализируется на строительстве железных дорог и метро. Выручка компании в 2024 году составила 135,7 млрд руб. Этот показатель снизился на 7,4% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль компании уменьшилась на 32,3% и составила 13,6 млрд руб. Генеральным директором с 2016 года является Сергей Клевакин. Единственным собственником компании является АО «ГК НПС». Конечными бенефициарами через АО «ГК НПС» считают Алексея Крапивина и структуры Аркадия Ротенберга. По данным РБК, им принадлежит 52% и 48% акций соответственно.

Никита Маркелов