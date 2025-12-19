Сотрудница мэрии Волгограда и глава облкомприроды отправлены в СИЗО в Москве

Председатель комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Алексей Сивокоз, бывший заместитель облкомприроды Ирина Панина и начальница правового управления мэрии Волгограда Дарья Казанкова взяты под стражу в Москве. По данным Мещанского райсуда, 18 декабря им предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

О задержании чиновников стало известно 17 декабря. Операцию проводили сотрудники силовых структур из Москвы. По предварительным данным, задержания связаны с расследованием одного уголовного дела, касающегося реализации экологического проекта «Оздоровление Волги». Известно, что госпожа Казанкова до работы в администрации Волгограда возглавляла правовое управление комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.

В мэрии ситуацию официально не комментировали. На сайте администрации указано, что с 18 декабря должность начальника правового управления совмещает Ольга Спиридонова.

Нина Шевченко