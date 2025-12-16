Максим Захаревич стал гендиректором СЭЗ имени Орджоникидзе

В ПАО «Саратовский электроприборостроительный завод им. Орджоникидзе» сменился гендиректор. Соответствующее решение принято на заседании совета директоров.

Новым руководителем предприятия назначен Максим Захаревич, сменивший на этом посту Дмитрия Ханенко, покинувшего завод 9 декабря. Господин Захаревич приступил к обязанностям 15 декабря.

Максим Захаревич имеет высшее техническое и экономическое образование, является кандидатом экономических наук. Его карьера связана с предприятиями оборонно-промышленного комплекса: он занимал руководящие должности в КРЭТ, «Технодинамике», «Силовых машинах», компании «Туполев» и других. Имеет звание «Почетный машиностроитель» и ряд государственных наград.

Нина Шевченко