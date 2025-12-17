В Астрахани цена за проезд в «Волгабасах» вырастет на 11% в 2026 году

В Астрахани с 1 января 2026 года планируется повышение стоимости проезда в «Волгабасах» на 11%, (+5 руб.). Соответствующая информация следует документа регионального минтранса, сообщил «Пункт-А».

Согласно проекту, цена одной поездки при оплате наличными или банковской картой вырастет с 45 до 50 руб. Повышение коснется автобусов, работающих по регулируемому тарифу, который устанавливает правительство Астраханской области. Частные перевозчики, работающие по нерегулируемому тарифу, стоимость проезда устанавливают самостоятельно.

Ведомство сохранит действующие тарифы для пользователей транспортной карты «Каспий». Разовый проезд – 35 руб., безлимитный проездной на 30 дней – 1740 руб. (29 руб. за поездку при совершении 60 поездок), проездной на 50 поездок – 1550 руб. (31 руб. за поездку), проездной на 20 поездок – 660 руб. (33 руб. за поездку).

Нина Шевченко